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10:25, 19 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ назвала многомиллионный доход ОПГ от транзита африканцев через Россию

ФСБ: доход ОПГ от канала транзита африканцев в ЕС через РФ составил 60 млн руб.
Начало событий в новости ФСБ задержала шестерых членов вывозившей африканцев транзитом через Россию группировки

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Криминальный доход организованной преступной группировки (ОПГ) от нелегального транзита африканцев через территорию России в страны Европы составил не менее 60 миллионов рублей с 2021 года. Об этом сообщила ФСБ России, передает ТАСС.

Межрегиональная группировка брала денежное вознаграждение за въезд и транзит выходцев с африканского континента. Для получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и виз, позволяющих оформить долгосрочный статус пребывания в России, члены ОПГ использовали схемы с фиктивными браками и установлением отцовства над детьми с российским гражданством.

В состав группировки входили этнические нигерийцы, украинцы и россияне. Ею руководил преподаватель инженерной академии РУДН с гражданством Нигерии. Он и пять активных членов ОПГ задержаны.

Силовики в ходе обысков изъяли миграционные документы. Кроме того, правоохранители освободили из плена трех россиян, которых держали в частном доме во Владимирской области. На протяжении длительного времени пленников использовали для рабского труда.

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      Любовь Ширижик
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