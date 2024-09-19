Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:30, 19 сентября 2024Силовые структуры

Адвокат экс-главы Всероссийского общества глухих попросил суд освободить его от наказания

Адвокат экс-главы ВОГ Рухледева попросил суд освободить его от наказания

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Адвокат экс-главы Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева, осужденного за растрату, обратился в Преображенский суд Москвы и попросил освободить его подзащитного от отбытия наказания в связи с болезнью. Об этом пишет РИА Новости.

Ходатайство возвратили заявителю из-за отсутствия части документов. После устранения недочетов сторона защиты сможет снова обратиться в суд.

«Зарегистрирован материал об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного», — подчеркнули в суде.

В марте 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил Рухледева к семи годам лишения свободы за многомиллионную растрату. Общую сумму ущерба следствие оценило в 320 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил, что «план победы» Украины полностью готов. Киев не раскрыл его детали, но некоторые пункты известны

      Воюющий за ВСУ инструктор из Новой Зеландии публиковал угрозы российским журналистам

      Признанная идеальной женщиной модель Playboy пожаловалась на отсутствие подруг

      Адвокат экс-главы Всероссийского общества глухих попросил суд освободить его от наказания

      Российского студента задержали по подозрению в оправдании украинских террористов

      ВСУ предупредили о «катастрофе» в Курской области

      Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест Хавьера Милея

      Российский посол объяснил вызов в МИД Британии

      Посла РФ в Лондоне вызвали в МИД страны из-за «беспрецедентной агрессии» Москвы

      Минцифры опровергло данные об уязвимости в реестре электронных повесток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше