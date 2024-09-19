Адвокат экс-главы Всероссийского общества глухих попросил суд освободить его от наказания

Адвокат экс-главы ВОГ Рухледева попросил суд освободить его от наказания

Адвокат экс-главы Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева, осужденного за растрату, обратился в Преображенский суд Москвы и попросил освободить его подзащитного от отбытия наказания в связи с болезнью. Об этом пишет РИА Новости.

Ходатайство возвратили заявителю из-за отсутствия части документов. После устранения недочетов сторона защиты сможет снова обратиться в суд.

«Зарегистрирован материал об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного», — подчеркнули в суде.

В марте 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил Рухледева к семи годам лишения свободы за многомиллионную растрату. Общую сумму ущерба следствие оценило в 320 миллионов рублей.