Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:23, 19 сентября 2024Ценности

Известная российская журналистка сняла парик на сцене и показала новый имидж

Журналистка Алена Жигалова сняла парик на сцене и показала короткую стрижку

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Известная российская журналистка Алена Жигалова сняла парик на сцене и показала новый имидж. Соответствующие фото публикует «Газета.Ru».

Звезда посетила премьеру шоу «Звезды в джунглях». Так, она вышла на сцену в парике с длинными светлыми волосами, завязанными в низкий хвост. Затем Жигалова сняла искусственные волосы и продемонстрировала новую прическу. На размещенных фото видно, что знаменитость сделала короткую стрижку и покрасила пряди в холодный блонд.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

При этом причину кардинальной смены имиджа журналистка раскрывать отказалась. «Обстоятельства не раскрою», — заявила она.

Ранее в сентябре Наталья Водянова также продемонстрировала измененный внешний вид. На опубликованном фото 42-летняя манекенщица предстала в белом топе и леопардовом укороченном жакете. На кадре было видно, что звезда сделала каре.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Адвокаты сообщили о предъявлении обвинения Бакальчуку по четырем статьям

      «ВКонтакте» запустила масштабное обновление

      Депутаты Европарламента призвали ЕС разрешить Украине бить по России

      «АвтоВАЗ» опроверг слова своего президента о цене Lada Aura

      «Однушки» обвинили в снижении рождаемости в России

      Названы защищающие от деменции продукты

      Россиянам назвали главные способы защиты от осенней простуды

      Москвичам пообещали осень

      Центробанки стран БРИКС провели первые киберучения

      Двое мужчин под видом полицейских похитили российского подростка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше