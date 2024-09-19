Известная российская журналистка сняла парик на сцене и показала новый имидж

Журналистка Алена Жигалова сняла парик на сцене и показала короткую стрижку

Известная российская журналистка Алена Жигалова сняла парик на сцене и показала новый имидж. Соответствующие фото публикует «Газета.Ru».

Звезда посетила премьеру шоу «Звезды в джунглях». Так, она вышла на сцену в парике с длинными светлыми волосами, завязанными в низкий хвост. Затем Жигалова сняла искусственные волосы и продемонстрировала новую прическу. На размещенных фото видно, что знаменитость сделала короткую стрижку и покрасила пряди в холодный блонд.

При этом причину кардинальной смены имиджа журналистка раскрывать отказалась. «Обстоятельства не раскрою», — заявила она.

Ранее в сентябре Наталья Водянова также продемонстрировала измененный внешний вид. На опубликованном фото 42-летняя манекенщица предстала в белом топе и леопардовом укороченном жакете. На кадре было видно, что звезда сделала каре.