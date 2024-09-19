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20:26, 19 сентября 2024Спорт

«Локомотив» разгромил «Химки» в матче Кубка России

«Локомотив» со счетом 5:1 разгромил «Химки» в матче Кубка России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Локомотив» на выезде разгромил «Химки» в матче четвертого тура Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 19 сентября, и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей голом отметился Сесар Монтес, а Сергей Пиняев и Тимур Сулеманов оформили дубли. У «Химок» забитый мяч на счету Зелимхана Бакаева.

После четырех туров «Локомотив» с 12 очками находится на первом месте в группе B. «Химки» с тремя очками занимают третье место.

В следующем туре «Локомотив» 1 октября на своем поле примет «Оренбург». «Химки» днем позже дома сыграют с «Ростовом».

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      Алексей Гусев
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