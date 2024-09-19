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13:17, 19 сентября 2024Россия

На крыльце школы в Петербурге нашли тяжелораненую девочку

В Санкт-Петербурге на крыльце школы нашли тяжелораненую девочку

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

В Московском районе Санкт-Петербурга на крыльце школы на Алтайской улице нашли раненую 16-летнюю девочку. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, о тяжелораненой школьнице в экстренные службы сообщил мужчина. Являлся ли он сотрудником образовательного учреждения, не уточняется. В результате 11-классницу в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу.

Как выяснил портал, девочка живет в полной семье, а также состоит на учете в психоневрологическом диспансере из-за диагностированной у нее депрессии. Что стало причиной травм у подростка, пока неизвестно.

Ранее в Свердловской области в поле недалеко от села Мостовское нашли 12-летнюю девочку с пробитой головой и сломанной рукой. 15 сентября школьница ушла гулять, но, проводив подругу, пропала. Вечером того же дня ее поисками занялись волонтеры и полицейские. В результате выяснилось, что ее ударил камнем 15-летний знакомый, который часто подвергался травле со стороны местных детей, в том числе и пострадавшей.

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      Константин Лысяков
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