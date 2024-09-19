В России отреагировали на заявление Зеленского о «плане победы» Украины

Сенатор Джабаров раскритиковал слова Зеленского о плане победы Украины

Слова президента Украины Владимира Зеленского о «плане победы» Украины вызывают изумление, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. На заявление украинского президента о готовности соответствующего проекта политик отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

«Не поддается описанию поведение человека, который заявляет такой бред о победе, когда такие огромные людские потери, территориальные потери. Страна лежит почти в развалинах, страна с обрушенной экономикой, с разрушенной энергосистемой, которая полностью зависит от поставок зарубежных вооружений, и ничего кроме дронов не производящая. Эта страна говорит о победе, да? Его победные планы, может быть, осуществятся, но не для него, а для той украинской элиты, которая его заменит и которая поймет, что с Россией надо не воевать, а жить мирно и дружно. К сожалению, Зеленский не подготовлен ни к переговорам, ни к встречам», — поделился Джабаров.

Ранее Зеленский заявил о готовности «плана победы» Украины. Он отметил, что его реализация теперь становится для Киева ключевой задачей.

До этого политик рассказывал, что Киев представит его международным союзникам на следующей неделе. По словам Зеленского, план содержит подробно описанный набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим, и поможет приблизиться к урегулированию конфликта.