Россиян предупредили о возможном подорожании одежды

Fashion Factory School: до конца 2024 российская одежда может подорожать на 22 %

Одежда российских брендов до конца 2024 года может подорожать на 22 процента. О возможном росте цен предупредили в Fashion Factory School, сообщает газета «Ведомости».

Как показал опрос 150 российских торговых марок, к подорожанию приведут увеличение стоимости сырья и иных затрат. Так, цены на ткань с начала года поднялись на 21 процент в годовом выражении, на фурнитуру — на 19 процентов, на отделочные и подкладочные материалы — на 20 процентов. Стоимость пошива также выросла на 18 процентов.

«Обусловлено это в основном курсами валют и ростом логистических затрат, как объясняют наши поставщики», — пояснила основатель бренда Venusmars Екатерина Теплухина.

Основные затраты производителей — ткани, материалы и транспортировка, заявила эксперт. Себестоимость одежды растет во всем мире в связи с долларовой инфляцией в основных странах-производителях Китае, Вьетнаме и Бангладеш, добавил гендиректор Gloria Jeans Максим Басов.

По данным ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), за первую половину 2024 года средняя цена курток увеличилась на 9,3 процента, жилеты подорожали на 10 процентов, пальто — на 4 процента. Доля российских производителей в стране составляет около 30 процентов, порядка 80 процентов того, что продается под российскими брендами, произведено преимущественно в Китае, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, при этом почти все сырье, по его словам, куплено за рубежом.

Из-за растущих инфляционных ожиданий летом 2024 года россияне стали реже приобретать одежду. По данным Focus Technologies, с июня по август число покупателей в магазинах одежды и обуви снизилось на 10 процентов. По мнению руководителя направления исследований и консалтинга аналитической компании Михаила Васильева, тенденция связана с растущей конкуренцией: российские продавцы и фирмы из Турции и стран Азии стали активно занимать площади покинувших рынок западных брендов.