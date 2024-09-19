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15:37, 19 сентября 2024Спорт

Слова футболиста «Зенита» о сборной России назвали «высказыванием иноагента»

Депутат Свищев: слова Глушенкова о сборной России — высказывание иноагента

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Слова футболиста «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России назвали «высказыванием иноагента». Об этом пишет «РБ Спорт».

«Высказывания провокационные, может, даже иноагента. Это что такое? Неуважение к сборной, к тренерскому штабу национальной команды, к РФС, к стране», — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Свищев также добавил, что Глушенкова вообще не стоит теперь вызывать в сборную. «Надо поставить на нем крест», — отметил депутат.

Ранее Глушенков в интервью заявил, что бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму. Так он прокомментировал пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.

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      Илья Костин
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