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16:11, 19 сентября 2024Интернет и СМИ

Возможность матери детей Дурова получить долю Telegram оценили

Юрист Русяев: отсутствие брака может помешать Болгар получить долю мессенджера

Фото: @missbolgar

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев оценил возможность Ирина Болгар, называющей себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, забрать часть компании. Его слова передает Life.ru.

Юрист отметил, что вопрос деления Telegram касается сразу двух отраслей права: семейного и корпоративного. По его словам, отсутствие зарегистрированного брака может помешать Болгар заполучить долю мессенджера, так как часто для права на имущество мужа необходима официальная регистрация.

«Однако, как справедливо отмечает Болгар, в некоторых странах фактические брачные отношения могут приравниваться к официальным в вопросах имущественных прав. В континентальной Европе подходы варьируются: некоторые страны, как Франция, признают "гражданские партнерства", другие, как Германия, более консервативны в этом вопросе», — подчеркнул Русяев.

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По словам специалиста, при условии, что отношения Дурова и Болгар могут приравнять к браку, возникает сложность в вопросе деления имущества. Юрист обратил внимание на то, что бизнес, созданный одним из партнеров, не является совместно нажитым имуществом.

«Учитывая, что Telegram был основан Дуровым в 2013 году, ключевым вопросом станет определение, насколько выросла стоимость компании за время отношений с Болгар и какова роль самой Болгар в этом росте. Еще одним важным аспектом является вопрос юрисдикции. Учитывая международный характер деятельности Дурова и Telegram, определение применимого права и компетентного суда может стать отдельной юридической баталией», — объяснил эксперт.

Русяев считает, что против Болгар играет отсутствие регистрации брака и сложная структура сервиса, однако общие с бизнесменом дети, а также длительность отношений с предпринимателем могут сыграть ей на руку. Специалист также выразил мнение, что независимо от исхода, дело станет прецедентным и повлияет на судебную практику в будущем.

Ранее Болгар заявила о претензиях на часть Telegram. Предполагаемая мать детей Дурова отметила, что находилась в отношениях с Дуровым десять лет. По ее словам, все активы, приобретенные за это время, были зарегистрированы на имя предпринимателя и в связи с этим она считает Telegram совместно нажитым имуществом.

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      Олег Давыдов
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