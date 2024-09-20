Американские самолеты сохранят 60-летнюю гаубицу

TWZ: ВВС США передумали лишать AC-130J гаубицы M102

Военно-воздушные силы (ВВС) США передумали лишать самолет огневой поддержки AC-130J Ghostrider гаубицы, которую приняли на вооружение 60 лет назад. Об этом сообщает The War Zone (TWZ) со ссылкой на главу Командования специальными операциями ВВС (AFSOC) Майкла Конли.

«105-миллиметровая гаубица будет по-прежнему актуальна. План состоит в том, чтобы продолжать использовать ее в ближайшие годы», — сказал он в ходе конференции Ассоциации воздушно-космических сил.

На стоянках AFSOC находится 31 самолет AC-130J, который остается единственным действующим вариантом AC-130. Самолеты несут модифицированную версию гаубицы M102, которую приняли на вооружение в 1964 году, и автоматическую пушку GAU-23/A Bushmaster II калибра 30 миллиметров.

В марте в AFSOC сообщили, что ВВС США отказались от летных испытаний AC-130J, вооруженного лазерной пушкой. Дальнейшие работы отменили из-за технических проблем.

В ноябре 2023 года стало известно, что командование спецопераций ВВС захотело лишить AC-130J гаубицы на фоне завершения операции в Афганистане и усиления внимания США к Китаю.