Британская армия получит партию броневиков-кабриолетов

Компания Babcock получила контракт на постройку 53 транспортеров Jackal 3

Компания Babcock получила контракт на постройку высокомобильных транспортеров Jackal 3 с открытым кузовом для британской армии. Об этом сообщает Army Recognition.

Военные получат 53 «броневика-кабриолета» версии Jackal 3(E), которая отличается колесной формулой 6х6. Выпуск машин может стартовать в 2025 году, а в начале 2026-го первые машины передадут армии.

Jackal 3 разработали на базе Jackal 2, которые начали поставлять военным в 2010 году. Машина способна развивать скорость до 120 километров в час на пересеченной местности. В арсенал транспортера входят пулеметы.

В феврале стало известно, что компании Babcock и Supacat запустили производство Jackal 3. Для выпуска машины открыли новое предприятие на площадке Babcock.

В январе Королевский бронетанковый корпус Британской армии рассказал об испытаниях новой боевой разведывательной машины (БРМ) Ajax при температуре минус 36 градусов. БРМ испытывали в Швеции.