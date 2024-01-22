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17:34, 22 января 2024Наука и техника

Британия испытала новую боевую машину Ajax холодом

Британская армия испытала БРМ Ajax при температуре минус 36 градусов

Кадр: General Dynamics

Британия испытала новую боевую разведывательную машину (БРМ) Ajax при температуре минус 36 градусов. Об этом сообщил Королевский бронетанковый корпус Британской армии, передает Army Recognition.

БРМ проходила испытания в Швеции. «Несмотря на суровую погоду, британским солдатам удалось довести свои машины до предела, продемонстрировав возможности Ajax в суровых условиях», — пишет издание.

Отмечается, что целью испытаний была оценка характеристик Ajax в условиях «экстремальных холодов».

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В основе Ajax лежит БМП ASCOD 2, разработанная австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch и испанской Santa Barbara Sistemas. Британский вариант машины получил двухместную башню с пушкой калибра 40 миллиметров, усиленную защиту и новую силовую установку мощностью 805 лошадиных сил.

В декабре стало известно, что Вооруженные силы России с опережением получили все модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок». Модуль получил автоматическую пушку, гранатомет, пулемет и противотанковые ракеты «Корнет». Система управления огнем БМП-2М позволяет в любое время суток уничтожать танки, БМП и укрепления противника.

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      Даниил Иринин
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