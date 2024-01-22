Британия испытала новую боевую машину Ajax холодом

Британская армия испытала БРМ Ajax при температуре минус 36 градусов

Британия испытала новую боевую разведывательную машину (БРМ) Ajax при температуре минус 36 градусов. Об этом сообщил Королевский бронетанковый корпус Британской армии, передает Army Recognition.

БРМ проходила испытания в Швеции. «Несмотря на суровую погоду, британским солдатам удалось довести свои машины до предела, продемонстрировав возможности Ajax в суровых условиях», — пишет издание.

Отмечается, что целью испытаний была оценка характеристик Ajax в условиях «экстремальных холодов».

В основе Ajax лежит БМП ASCOD 2, разработанная австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch и испанской Santa Barbara Sistemas. Британский вариант машины получил двухместную башню с пушкой калибра 40 миллиметров, усиленную защиту и новую силовую установку мощностью 805 лошадиных сил.

В декабре стало известно, что Вооруженные силы России с опережением получили все модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок». Модуль получил автоматическую пушку, гранатомет, пулемет и противотанковые ракеты «Корнет». Система управления огнем БМП-2М позволяет в любое время суток уничтожать танки, БМП и укрепления противника.