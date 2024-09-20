Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:09, 20 сентября 2024Экономика

Назван покупатель «дочки» Raiffeisen в Белоруссии

RBI: белорусский Приорбанк выкупит инвестор Soven 1 Holding Limited из ОАЭ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Белорусский Приорбанк и его дочерние компании выкупит у Raiffeisen Bank International (RBI) компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Soven 1 Holding Limited. Имя покупателя назвали представители банковской группы.

Сделку по приобретению доли в 87,7 процента в компании планируют закрыть в четвертом квартале 2024 года. Однако предварительно сторонам предстоит получить соответствующее разрешение от регулирующих органов. Таким образом австрийский банк сможет покинуть белорусский рынок и упростить операционную деятельность в соответствии со стратегией снижения рисков в Восточной Европе.

Сделка грозит RBI убытками примерно в 300 миллионов евро в результате разницы между ценой продажи и балансовой стоимостью банка (в феврале эту сумму оценивали в 224 миллиона евро). Сделка снизит консолидированную прибыль группы на 500 миллионов евро (ранее — 450 миллионов евро), но не окажет влияния на нормативный капитал и коэффициенты достаточности капитала группы, уверены эксперты головной компании.

В июле Raiffeisen Bank International (RBI) отчитался перед Европейским центральным банком о планах сворачивания бизнеса в России. Райффайзенбанк уменьшит свой кредитный портфель в стране на 65 процентов к 2026 году и ограничит работу при проведении трансграничных платежей и выдачи кредитов.

С 10 июня банк в России прекратил проводить исходящие переводы в долларах США, с июля — начислять проценты по накопительным счетам и открывать новые брокерские счета. В августе банк закрыл доступ для розничных инвесторов к покупке и продаже юаней.

Читайте
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости

Стало известно о попадании в оперативное окружение угледарской группировки ВСУ

Названы причины ослабления рубля

Редкий череп нашли на берегу реки в России

У известной российской блогерши нашли долг более 60 миллионов рублей перед налоговой

Зеленский рассказал о жизни Украины по «плану Б»

Сменившую гражданство российскую фигуристку сняли с этапа юниорского Гран-при

Норвегия продлила программу помощи Украине на шесть лет

Бывший заммэра российского города поджег машину коллеги и сел в колонию

СК потребовал арестовать седьмого фигуранта дела о перестрелке у офиса Wildberries

Губернатор рассказал об обстановке в Торопце после атаки беспилотников

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше