Назван покупатель «дочки» Raiffeisen в Белоруссии

RBI: белорусский Приорбанк выкупит инвестор Soven 1 Holding Limited из ОАЭ

Белорусский Приорбанк и его дочерние компании выкупит у Raiffeisen Bank International (RBI) компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Soven 1 Holding Limited. Имя покупателя назвали представители банковской группы.

Сделку по приобретению доли в 87,7 процента в компании планируют закрыть в четвертом квартале 2024 года. Однако предварительно сторонам предстоит получить соответствующее разрешение от регулирующих органов. Таким образом австрийский банк сможет покинуть белорусский рынок и упростить операционную деятельность в соответствии со стратегией снижения рисков в Восточной Европе.

Сделка грозит RBI убытками примерно в 300 миллионов евро в результате разницы между ценой продажи и балансовой стоимостью банка (в феврале эту сумму оценивали в 224 миллиона евро). Сделка снизит консолидированную прибыль группы на 500 миллионов евро (ранее — 450 миллионов евро), но не окажет влияния на нормативный капитал и коэффициенты достаточности капитала группы, уверены эксперты головной компании.

В июле Raiffeisen Bank International (RBI) отчитался перед Европейским центральным банком о планах сворачивания бизнеса в России. Райффайзенбанк уменьшит свой кредитный портфель в стране на 65 процентов к 2026 году и ограничит работу при проведении трансграничных платежей и выдачи кредитов.

С 10 июня банк в России прекратил проводить исходящие переводы в долларах США, с июля — начислять проценты по накопительным счетам и открывать новые брокерские счета. В августе банк закрыл доступ для розничных инвесторов к покупке и продаже юаней.