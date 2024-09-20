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07:00, 20 сентября 2024Россия

Очевидица рассказала об ударах ВСУ по копавшим картошку в Курской области

Очевидица Беседина: ВСУ атаковали копавших картошку жителей Курской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали жителей Курской области, которые копали картошку. Об этом сообщила жительница Рыльского района Мария Беседина, ее цитирует РИА Новости.

«У нашей деревни, километра три — два дома сгорело. Потом у нас там через речку метров пятьсот [от дома Марии] — дрон упал прямо в крышу. По детскому садику разбросаны вот эти "лепестки», — рассказала женщина.

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По ее словам, жителей нужно было эвакуировать из опасного района. Сам населенный пункт — деревню Золотаревка — начали обстреливать еще с 2022 года. Из-за этого при любом стуке внутри у женщины «уже все трепещется».

Ранее эвакуированные жители села Теткино Курской области поблагодарили за спасение российского военного с позывным Монгол. Россиянка Ольга Презенко рассказала, что военный вывозил мирных из села под обстрелами на бронемашине.

16 сентября в Рыльском и Хомутовском районах Курской области объявили обязательную эвакуацию. В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ, 11 сентября Россия начала контрнаступление и вернула под свой контроль свыше 10 населенных пунктов. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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