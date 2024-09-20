Очевидица рассказала об ударах ВСУ по копавшим картошку в Курской области

Очевидица Беседина: ВСУ атаковали копавших картошку жителей Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали жителей Курской области, которые копали картошку. Об этом сообщила жительница Рыльского района Мария Беседина, ее цитирует РИА Новости.

«У нашей деревни, километра три — два дома сгорело. Потом у нас там через речку метров пятьсот [от дома Марии] — дрон упал прямо в крышу. По детскому садику разбросаны вот эти "лепестки», — рассказала женщина.

По ее словам, жителей нужно было эвакуировать из опасного района. Сам населенный пункт — деревню Золотаревка — начали обстреливать еще с 2022 года. Из-за этого при любом стуке внутри у женщины «уже все трепещется».

Ранее эвакуированные жители села Теткино Курской области поблагодарили за спасение российского военного с позывным Монгол. Россиянка Ольга Презенко рассказала, что военный вывозил мирных из села под обстрелами на бронемашине.

16 сентября в Рыльском и Хомутовском районах Курской области объявили обязательную эвакуацию. В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ, 11 сентября Россия начала контрнаступление и вернула под свой контроль свыше 10 населенных пунктов. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.