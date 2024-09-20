Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Курскую область с воздуха

В Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую область при помощи беспилотного летательного аппарата. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 14:40 по московскому времени дежурные военные сбили над регионом беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ обстреляли газораспределительную станцию в селе Большое Солдатское. В результате было нарушено газоснабжение в Большесолдатском и Беловском районах региона. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, днем 20 сентября средства ПВО сбили в Курской области украинскую ракету. До этого в регионе в четвертый раз за начала суток объявляли ракетную опасность.