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17:08, 20 сентября 2024Россия

Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Курскую область с воздуха

В Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую область при помощи беспилотного летательного аппарата. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 14:40 по московскому времени дежурные военные сбили над регионом беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ обстреляли газораспределительную станцию в селе Большое Солдатское. В результате было нарушено газоснабжение в Большесолдатском и Беловском районах региона. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, днем 20 сентября средства ПВО сбили в Курской области украинскую ракету. До этого в регионе в четвертый раз за начала суток объявляли ракетную опасность.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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