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12:53, 20 сентября 2024Моя страна

Российские врачи удалили женщине 16 опухолей и сохранили возможность стать матерью

Врачи из Казани удалили пациентке 16 миом и сохранили возможность родить ребенка

Фото: Freepik

Российские врачи удалили женщине 16 опухолей и сохранили возможность родить ребенка. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Республиканской клинической больницы Казани.

41-летняя пациентка из Набережных Челнов обратилась за помощью к гинекологам, однако ей предложили лишь удаление матки вместе с узлами. Вследствие этого россиянка приняла решение поехать в Казань, где хирурги удалили 16 миоматозных узлов.

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Отмечается, что операция прошла успешно и женщина восстанавливается. По словам врачей, у нее появилась возможность стать матерью.

Ранее в сентябре у россиянки появилась на свет «настоящая богатырша». Сообщалось, что вес новорожденной составил 5,2 килограмма, а рост — 59 сантиметров.

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      Екатерина Ештокина
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