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18:44, 20 сентября 2024Ценности

Самойлова показала фигуру в облегающем наряде с фразой «Ferrari сам себя не сделает»

Блогерша Оксана Самойлова показала фигуру в облегающем топе и легинсах

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в облегающем наряде с фразой «Ferrari сам себя не сделает». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя супруга рэпера Джигана снялась на камеру в черных легинсах с высокой посадкой и розовом спортивном топе с поролоновыми чашками.

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При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру и подтянутый пресс. «Настоящий "Феррари" сам себя не сделает», — подписала она, продемонстрировав несколько физических упражнений.

Ранее в сентябре Оксана Самойлова вышла в свет в кожаных микрошортах и прозрачной блузке. Знаменитость предстала с мужем перед фотографами в черных кожаных микрошортах, прозрачной блузке и косухе.

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      Екатерина Ештокина
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