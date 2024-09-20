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03:07, 20 сентября 2024Мир

В США шериф застрелил судью в собственном кабинете

Mountain Eagle: в штате Кентукки шериф застрелил судью в собственном кабинете

Фото: Michael Förtsch / Unsplash

Шериф округа Летчер Микки Стайнз обвиняется в убийстве судьи Кевина Маллинза, который был застрелен в собственном кабинете в городе Уайтберг в штате Кентукки. Об этом сообщает издание Mountain Eagle.

Как утверждают официальные лица, шериф вошел в кабинет Маллинза и попросил собравшихся там людей оставить их наедине. Через некоторое время из кабинета послышались выстрелы. После этого Стайнз вышел с поднятыми руками и сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Начато расследование, выясняется мотив преступления.

Ранее в городе Джоппатаун в американском штате Мэриленд 16-летний подросток устроил стрельбу в школе. По данным правоохранителей, школьники подрались в мужском туалете учебного заведения, в результате чего один из них выстрелил и скрылся с места происшествия.

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      Маргарита Пименова
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