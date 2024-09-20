В ЦБ сменится глава отвечающего за предложения по ставке департамента

Главой департамента денежно-кредитной политики ЦБ станет Андрей Ганган

Председатель совета директоров Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назначила Андрея Гангана директором департамента денежно-кредитной политики. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

На этой должности Ганган со 2 октября сменит Кирилла Тремасова, возглавлявшего этот департамент с 2020 года. В заявлении уточняется, что Тремасов перейдет на должность советника главы Банка России. Как отметили в ЦБ, он продолжит участвовать в подготовке решений по денежно-кредитной политике регулятора.

В список ключевых задач департамента, который в скором времени возглавит Ганган, входит разработка денежно-кредитной политики регулятора, анализ эффективности принятых ЦБ решений, а также подготовка пресс-релизов по итогам заседаний совета директоров по ключевой ставке. Кроме того, специалисты этого отдела готовят резюме ее обсуждения руководством Банка России.

Ганган начал работать в Центробанке в 2011 году. Продолжительное время он занимал различные должности, связанные с разработкой и реализацией денежно-кредитной политики. До назначения на новую должность Ганган работал в качестве заместителя главы этого департамента, резюмировали в ЦБ.

По итогам сентябрьского заседания совета директоров в Центробанке сообщили о приверженности стратегии ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущей в стране инфляции. В регуляторе заявили, что возможность ослабить ее появится, когда темпы роста потребительских цен начнут приближаться к целевому значению в 4 процента годовых. Добиться этого раньше 2025 года, как отметили в ЦБ, вряд ли удастся. В регуляторе ожидают, что по итогам 2024 года инфляция, скорее всего, окажется выше июльского прогнозного диапазона в 6,5-7 процентов.