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09:43, 20 сентября 2024Бывший СССР

Захарова описала отношение Кишинева к Приднестровью

Захарова: Кишинев рассматривает Приднестровье как препятствие на пути в ЕС

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Кишинев рассматривает Приднестровье чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в Европейский союз. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, заявление президента Молдавии Майи Санду подтверждает, что Кишинев в погоне за «европейской мечтой» готов отказаться от урегулирования приднестровской проблемы. Она добавила, что решение этой проблемы не входит в число главных приоритетов правительства Молдавии и Приднестровье рассматривается им чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в Евросоюз.

Ранее Санду заявила, что в случае, если споры с Приднестровьем решить не получится, Молдавия не будет откладывать интеграцию в Евросоюз «на десять или 20 лет». При этом она сообщила о желании интегрироваться «всем вместе».

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      Илья Таксюр
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