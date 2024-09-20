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07:55, 20 сентября 2024Бывший СССР

Захарова прокомментировала слова Санду о присоединении к ЕС без Приднестровья

Захарова: Молдавия воспринимает Приднестровье как препятствие на пути в ЕС

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Власти Молдавии воспринимают Приднестровье в качестве препятствия на пути республики в Европейский союз (ЕС). Об этом агентству РИА Новости заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, решение «приднестровской проблемы» не является приоритетом для президента Молдавии Майи Санду.

«Дискуссия о целесообразности вхождения Молдавии в ЕС ведется в Кишиневе уже давно. Очередное заявление Санду подтверждает, что Кишинев в погоне за "европейской мечтой", если потребуется, готов отказаться от перспективы урегулировать приднестровскую проблему», — сказала дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила о дискриминации молдаван в России со стороны Кишинева. Поводом для высказывания стало сокращение избирательных участков в России для голосования на референдуме о вступлении Молдавии в ЕС и на выборах президента республики в октябре.

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      Артём Верейкин
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