Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
3:1
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Акрон
2:5
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Вест Хэм Юнайтед
0:3
Завершен
Челси
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Зенит
0:1
Перерыв
live
Факел
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Торпедо
2:0
Перерыв
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Рубин
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
17:18, 21 сентября 2024Спорт

Клуб Слуцкого забил два гола за две минуты и победил в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого обыграл «Тяньцзинь Тайгер» со счетом 2:1

Фото: Fred Lee / Getty Images

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, одержал победу над «Тяньцзинь Тайгер» в матче чемпионата Китая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Шанхай» проигрывал с минимальным счетом вплоть до самой концовки встречи — на 3-й минуте отличился футболист «Тяньцзиня» Адеми Альбион. Однако на 89-й и 90-й минуте подопечные Слуцкого забили два гола и одержали волевую победу, оба мяча в ворота соперника отправил Ю Ханчао.

После 26 туров чемпионата страны «Шанхай Шэньхуа» имеет в активе 67 очков и идет вторым в таблице. На первой строчке располагается «Шанхай Порт», у которого на два очка больше.

Слуцкий подписал контракт с китайским клубом в декабре 2023 года. До этого он работал в казанском «Рубине», «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с Москвой

      Бывшая глава Гагаузии призвала власти Молдавии не превращать страну в мишень

      Правительство РФ одобрило закон о предварительной защите в судах

      Клуб Слуцкого забил два гола за две минуты и победил в матче чемпионата Китая

      В Подмосковье задержали протащившего по асфальту привязанных собак к авто мужчину

      Спецслужбы Венгрии доложили о результатах расследования взрывов пейджеров в Ливане

      Названы методы защиты от заминированных гаджетов

      Против подписавших контракт с ВСУ иностранцев завели дело за преступления по Курском

      Россиян предупредили об опасности поздравительных интернет-открыток

      Россияне устремились за жильем в одну курортную страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше