Клуб Слуцкого забил два гола за две минуты и победил в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого обыграл «Тяньцзинь Тайгер» со счетом 2:1

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, одержал победу над «Тяньцзинь Тайгер» в матче чемпионата Китая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Шанхай» проигрывал с минимальным счетом вплоть до самой концовки встречи — на 3-й минуте отличился футболист «Тяньцзиня» Адеми Альбион. Однако на 89-й и 90-й минуте подопечные Слуцкого забили два гола и одержали волевую победу, оба мяча в ворота соперника отправил Ю Ханчао.

После 26 туров чемпионата страны «Шанхай Шэньхуа» имеет в активе 67 очков и идет вторым в таблице. На первой строчке располагается «Шанхай Порт», у которого на два очка больше.

Слуцкий подписал контракт с китайским клубом в декабре 2023 года. До этого он работал в казанском «Рубине», «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.