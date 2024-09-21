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11:50, 21 сентября 2024Спорт

Раскрыт секрет тренировок Сталлоне

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Журналисты Men Today раскрыли секрет тренировок американского актера Сильвестра Сталлоне. Материал доступен на сайте издания.

В материале указано, что, готовясь к ролям, Сталлоне включал в тренировки тяжелую работу с железом, занимаясь по программам профессиональных бодибилдеров. Кроме того, актер сидел на диете с высоким содержанием белка и использовал спортивные добавки.

Сталлоне подключил к тренировкам бывшего боксера, дважды ставшего Мистером Олимпия — Франко Коломбо. Вместе с ним он проводил две тренировки в день, шесть дней в неделю.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

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      Анастасия Борисова
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