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23:18, 21 сентября 2024Мир

В США назвали Украину умирающей страной

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина потеряла более половины населения

Фото: Unsplash

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина находится в умирающем состоянии из-за большого оттока населения. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Джонсон назвал Украину умирающей страной и добавил, что она лишилась более 50 процентов своего населения. По мнению экс-аналитика из США, украинцы, находящиеся в других государствах, вряд ли вернутся на родину. Он также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в военных действиях.

«Это люди, которые могли бы заводить детей, а без детей общество будет стареть и умирать. Украина умирает, и Запад должен это признать, правда, на данный момент нет никакого способа вернуть ее к жизни», — заключил он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ не могут удержать свои позиции по всей линии фронта. По мнению аналитик, конфликт близится к своему завершению.

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      Марина Совина
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