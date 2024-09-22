После разгрома могилы Маслякова на кладбище усилили меры безопасности

На Новодевичьем кладбище усилили меры безопасности

Администрация Новодевичьего кладбища приняла дополнительные меры безопасности после разгрома могилы руководителя КВН Александра Маслякова. Об этом сообщается в Telegram-канале Международного союза КВН.

После нападения вандала на могилу Маслякова уже удалось восстановить крест. Также была усилена охрана территории кладбища.

22 сентября юноша вырвал из могилы телеведущего крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Его остановили охранники и передали правоохранителям. Вандалом оказался 19-летний москвич Кирилл К.

По предварительным данным, юноша находился под действием наркотиков. Известно, что перед тем, как разгромить могилу, он заявил, что телеведущий «не достоин там лежать». У следствия пока нет версий, что нападавший как-то связан с КВН. Ему грозит до трех месяцев тюрьмы по статье за осквернение захоронений.

Телеведущего не стало 8 сентября из-за рака. Ему было 82 года. Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище 11 сентября.