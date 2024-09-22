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20:52, 22 сентября 2024Интернет и СМИ

После разгрома могилы Маслякова на кладбище усилили меры безопасности

На Новодевичьем кладбище усилили меры безопасности

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Администрация Новодевичьего кладбища приняла дополнительные меры безопасности после разгрома могилы руководителя КВН Александра Маслякова. Об этом сообщается в Telegram-канале Международного союза КВН.

После нападения вандала на могилу Маслякова уже удалось восстановить крест. Также была усилена охрана территории кладбища.

22 сентября юноша вырвал из могилы телеведущего крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Его остановили охранники и передали правоохранителям. Вандалом оказался 19-летний москвич Кирилл К.

По предварительным данным, юноша находился под действием наркотиков. Известно, что перед тем, как разгромить могилу, он заявил, что телеведущий «не достоин там лежать». У следствия пока нет версий, что нападавший как-то связан с КВН. Ему грозит до трех месяцев тюрьмы по статье за осквернение захоронений.

Телеведущего не стало 8 сентября из-за рака. Ему было 82 года. Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище 11 сентября.

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      Юлия Юткина
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