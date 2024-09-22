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13:30, 22 сентября 2024Мир

США пообещали вернуть Индии сотни вывезенных произведений искусства

США намерены вернуть Индии до 300 незаконно вывезенных предметов искусства

Фото: Godong / Universal Images Group via Getty Images

США намерены возвратить Индии почти 300 произведений искусства, незаконно вывезенных с территории полуострова Индостан в прошлые эпохи. Информация об этом опубликована на сайте индийского министерства иностранных дел.

«В связи с визитом премьер-министра [Индии] господина Нарендры Моди в Соединенные Штаты американская сторона содействовала возвращению 297 предметов старины, которые были украдены или вывезены из Индии», — подчеркнуто в сообщении.

Предметы искусства относятся к различным историческим эпохам, наиболее древние из них датируются 2000 годом до нашей эры. Большая произведений — это терракотовые артефакты из Восточной Индии. Среди передаваемых обратно в Индию предметов выделяется статуэтка апсары (небесной танцовщицы) из песчаника X-XI веков, а также фигура стоящего Будды из песчаника XVI века и бронзовое изображение слоноголового бога Ганеши XVII века.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 21 сентября провел встречу с партнерами по Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD) — президентом США Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой и премьер-министром Австралии Энтони Албанезе. В совместном заявлении лидеры в частности призвали к долгосрочному миру на Украине.

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      Дмитрий Попов
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