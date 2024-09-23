Российский город атаковали летучие мыши

Летучие мыши атаковали квартиры владивостокцев в поисках тепла

Квартиры жителей Владивостока атаковали летучие мыши. С приходом холодов рукокрылые ищут убежище, пишут «Аргументы и факты».

Летучих мышей в своих квартирах обнаружили жильцы домов по улицам Шошина, Адмирала Горшкова, Гоголя и Ладыгина. Животные залетают в открытые окна в поисках тепла.

Подобные инциденты во Владивостоке имеют сезонный характер и объясняются резким похолоданием. В городе чаще всего встречаются два вида летучих мышей: двухцветный кожан и краснокнижный алашаньский нетопырь. Волна их массового появления в домах горожан наблюдалась в декабре прошлого года, в конце 2012-го и в 2009 году. Правда, в нынешнем 2024-м рукокрылые начали посещать квартиры владивостокцев раньше, отмечают специалисты. Причины такого необычного поведения животных пока плохо изучены.

Летом летучие мыши залетают в квартиры случайно — обычно так делают молодые особи, еще не научившиеся ориентироваться в пространстве. Осенью и зимой летучие мыши могут залетать в человеческое жилье в поисках укрытия для спячки. Выносить их на улицу в холодное время года нельзя, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Ранее летучая мышь попала домой к жительнице Улан-Удэ. Животное вынесли на улицу в прозрачном коробе, вооружившись перчатками. Столкнувшись с рукокрылым в квартире, житель подмосковного Орехово-Зуево вызвал спасателей. Красноярец, выпустив летучую мышь на волю, неожиданно для себя, обнаружил дома пару ее детенышей.