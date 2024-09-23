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17:51, 23 сентября 2024Спорт

Бывшая жена экс-капитана сборной Украины по футболу оценила его работу в России

Экс-жена Тимощука Навроцкая: к трансферу футболиста в «Зенит» причастна ФСБ
Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука, который в данный момент работает в тренерском штабе петербургского «Зенита», оценила его работу в России. Ее слова приводит НВ Sport.

Навроцкая заявила, что к трансферу Тимощука в «Зенит» причастна ФСБ, так как футболист был лидером мнений. По ее мнению, в России хотели, чтобы украинец пропагандировал русский мир. «Вполне вероятно, что именно поэтому "Зенит" заплатил за него так дохера денег», — посчитала экс-супруга игрока.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Тимощука тренерской лицензии. У украинца отобрали титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера». Кроме того, тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000-го по 2016-й Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.

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      Андрей Стрельцов
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