Бывший игрок «Ак Барса» попросил признать его банкротом

Бывший игрок «Ак Барса» Лукоянов попросил признать его банкротом из-за долгов

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов попросил признать его банкротом из-за долгов. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда республики Татарстан.

Суд отказал игроку в принятии заявления, так как для этого не были найдены основания. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в общей сложности Лукоянов задолжал более 30 миллионов рублей. Игрок имеет несколько задолженностей по кредитным платежам.

Лукоянов выступал за «Ак Барс» на протяжении 13 сезонов. Всего за казанцев он провел 780 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забив 90 шайб и сделав 111 результативных передач. В 2018 году вместе с командой игрок завоевал Кубок Гагарина.

В настоящее время 35-летний Лукоянов представляет клуб «Юнисон-Москва». Во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) он провел шесть матчей, отметился двумя голами и одним пасом.