Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
0:0
1-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
Сегодня
18:30 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
16:57, 23 сентября 2024Спорт

Бывший игрок «Ак Барса» попросил признать его банкротом

Бывший игрок «Ак Барса» Лукоянов попросил признать его банкротом из-за долгов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов попросил признать его банкротом из-за долгов. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда республики Татарстан.

Суд отказал игроку в принятии заявления, так как для этого не были найдены основания. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в общей сложности Лукоянов задолжал более 30 миллионов рублей. Игрок имеет несколько задолженностей по кредитным платежам.

Лукоянов выступал за «Ак Барс» на протяжении 13 сезонов. Всего за казанцев он провел 780 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забив 90 шайб и сделав 111 результативных передач. В 2018 году вместе с командой игрок завоевал Кубок Гагарина.

В настоящее время 35-летний Лукоянов представляет клуб «Юнисон-Москва». Во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) он провел шесть матчей, отметился двумя голами и одним пасом.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      В США допустили новое обращение Байдена к Конгрессу за средствами на помощь Украине

      Советский самолет столкнулся с другим лайнером в небе над США

      Российский комплекс защиты от роя дронов покажут на ADEX 2024

      Директор турагентства обманула россиян на миллионы рублей

      Бывший игрок «Ак Барса» попросил признать его банкротом

      Россиянкам перечислили самые устаревшие куртки

      Сбежавшая капибара вернулась в зоопарк спустя неделю красивой и здоровой

      Жильцов 170-летнего дома в российском городе лишили права на ремонт

      Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле ВСУ российского региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше