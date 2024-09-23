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20:19, 23 сентября 2024Экономика

Газ в Европе подорожал

Стоимость газа на лондонской бирже ICE выросла на 5 %

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Во время торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 23 сентября, газ подорожал на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость топлива по индексу нидерландского хаба TTF увеличилась до 416 долларов за тысячу кубометров. На максимуме октябрьские фьючерсы дорожали до отметки в 421,35 доллара за тот же объем. К моменту написания материала цены скорректировались до уровня в 420 долларов.

В интервью телеканалу Sky News Arabia глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает поставлять газ в Европу, так как выполняет долгосрочные обязательства и не будет «стрелять себе в ногу», отказываясь от выгодной торговли. По словам министра иностранных дел, взаимовыгодное сотрудничество по поставкам газа наращивалось с 70-х годов, и если Евросоюз захочет вернуться к российским поставкам, Москва не будет отказываться от договоренностей.

Заместитель госсекретаря по энергетической безопасности Чаба Марошвари заявил, что Венгрия не получает достаточно поддержки для отказа от газа из России. ЕС требует как можно быстрее диверсифицировать свою деятельность и отказаться от российского топлива. Однако этот процесс потребует сотен миллионов евро, и небольшим государствам с «нехваткой капитала и значимых игроков на рынке» такое не по карману.

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      Вячеслав Агапов
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