Россиянин Даниил Медведев выиграл Кубок Лейвера в составе сборной Европы

Сборная Европы выиграла теннисный Кубок Лейвера 2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования прошли в Берлине. Европейцы оказались сильнее сборной мира с общим счетом 13-11.

В составе победившей команды выступал российский теннисист Даниил Медведев. Он провел два матча, в которых уступил американцам Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону. Ранее Медведев принимал участие в Кубке Лейвера в 2021 году, когда команда Европы так же одержала победу.

Медведев — первая ракетка России. Он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).