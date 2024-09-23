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10:35, 23 сентября 2024Спорт

Медведев выиграл Кубок Лейвера

Россиянин Даниил Медведев выиграл Кубок Лейвера в составе сборной Европы

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Сборная Европы выиграла теннисный Кубок Лейвера 2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования прошли в Берлине. Европейцы оказались сильнее сборной мира с общим счетом 13-11.

В составе победившей команды выступал российский теннисист Даниил Медведев. Он провел два матча, в которых уступил американцам Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону. Ранее Медведев принимал участие в Кубке Лейвера в 2021 году, когда команда Европы так же одержала победу.

Медведев — первая ракетка России. Он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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      Дарья Коршунова
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