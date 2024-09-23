Момент удара со взрывом дрона ВСУ в российском городе попал на видео

Момент удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Губкину Белгородской области попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Мир Белогорья».
На кадрах видно взрыв рядом с припаркованными в жилой застройке автомобилями. После яркой вспышки в разные стороны разлетаются снопы искр и срабатывает сигнализация автомобилей.
Об атаке на Губкин сообщил в ночь на 23 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, повреждения получили десять автомобилей. Помимо этого, в трех многоквартирных домах выбило стекла.
Днем ранее, 22 сентября, ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородской области. Сразу после атаки сообщалось о десяти пострадавших, затем их число увеличилось до 12. Больше половины из них — участники территориальной обороны.