Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 23 сентября 2024Россия

Момент удара со взрывом дрона ВСУ в российском городе попал на видео

Момент удара дрона ВСУ по Губкину Белгородской области сняли на видео

Момент удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Губкину Белгородской области попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Мир Белогорья».

На кадрах видно взрыв рядом с припаркованными в жилой застройке автомобилями. После яркой вспышки в разные стороны разлетаются снопы искр и срабатывает сигнализация автомобилей.

Об атаке на Губкин сообщил в ночь на 23 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, повреждения получили десять автомобилей. Помимо этого, в трех многоквартирных домах выбило стекла.

Днем ранее, 22 сентября, ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородской области. Сразу после атаки сообщалось о десяти пострадавших, затем их число увеличилось до 12. Больше половины из них — участники территориальной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский полетел в США с «планом победы» Украины. Что он будет просить у западных союзников?

      Стало известно о растущей волне дезертирства среди бойцов ВСУ на курском направлении

      В США назвали идеальный российский истребитель. Почему Украине уже недостаточно американских F-16?

      Успехи России в производстве компьютеров оценили

      12-летний мальчик сумел защитить отца от медведя

      Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине

      Подпольные банкиры выводили из России миллионы рублей в виде криптовалюты

      Момент удара со взрывом дрона ВСУ в российском городе попал на видео

      В Грузии назвали шантажом угрозу ЕС отменить безвиз

      Эрдоган обвинил США в подрыве доверия из-за санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше