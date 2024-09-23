Момент удара со взрывом дрона ВСУ в российском городе попал на видео

Момент удара дрона ВСУ по Губкину Белгородской области сняли на видео

Момент удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Губкину Белгородской области попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Мир Белогорья».

На кадрах видно взрыв рядом с припаркованными в жилой застройке автомобилями. После яркой вспышки в разные стороны разлетаются снопы искр и срабатывает сигнализация автомобилей.

Об атаке на Губкин сообщил в ночь на 23 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, повреждения получили десять автомобилей. Помимо этого, в трех многоквартирных домах выбило стекла.

Днем ранее, 22 сентября, ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородской области. Сразу после атаки сообщалось о десяти пострадавших, затем их число увеличилось до 12. Больше половины из них — участники территориальной обороны.