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15:33, 23 сентября 2024Россия

Односельчане отравившейся ужином российской семьи рассказали об ужасе от их быта

Земляк отравившейся под Красноярском семьи Алексей: поселок ужаснулся их быту

Кадр: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Бытовые условия семьи, отравившейся ужином в поселке Красная Сопка Красноярского края, заставили многих односельчан ужаснуться. Об этом рассказал их земляк, представившийся Алексеем, его слова приводит «МК».

По словам Алексея, односельчане не могли представить, что дом отравившихся будет столь неопрятен. «Скажу прямо: от фотографий их жилья, которые распространились в сети, многие в поселке пришли в ужас. Мало кто предполагал, что у них настолько все не ухожено в доме», — рассказал мужчина, отвечая на вопрос об оборванных обоях и грязи в помещении.

При этом он отметил, что дом, в котором жила семья, мог остаться в таком состоянии от прежних владельцев. «Этот "ремонт" им остался от бывших хозяев», — пояснил Алексей и добавил, что с социальной точки зрения отравившиеся были благополучными.

Об отравлении семьи из шести человек после ужина пельменями и курицей в Назаровском районе Красноярского края стало известно 21 сентября. В результате четверых детей спасти не удалось. Их родители пришли в сознание и уже дают показания.

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      Марк Леонов
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