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19:09, 23 сентября 2024Россия

Раскрыта возможная связь элитной БДСМ-вечеринки в Петербурге с наследниками Пригожина

Отелем «Дворец Трезини» может владеть дочь основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Отелем «Дворец Трезини», в котором прошла элитная БДСМ-вечеринка, может владеть дочь основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожина Полиной. Возможная связь мероприятия с наследниками бизнесмена была раскрыта в публикации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Как следует из сообщения издания, после крушения самолета с Пригожиным его бизнес-преемником стал сын Павел, но часть активов, как, например, элитарный отель «Дворец Трезини», перешла к дочери. Однако подчеркивается, что по состоянию на сентябрь 2024 года собственник отеля «не прослеживается». Канал ВЧК-ОГПУ отмечает, что Полина Пригожина может иметь лишь косвенное отношение к вечеринке, которая могла пройти в ее отеле из-за «казуса управленцев», сдающих помещения отеля в аренду.

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Известно, что секс-вечеринку в Санкт-Петербурге сорвали приехавшие по жалобе активистов «Русской общины» сотрудники полиции. Стоимость посещения мероприятия начиналась от нескольких десятков (для женщин) до нескольких сотен тысяч рублей (для мужчин). Организаторы оставляли за собой право провести личные собеседования с желающими посетить мероприятие и отказать не прошедшим его в праве покупки билета. Гостей предупредили о строгом дресс-коде, а тематикой мероприятия должна была стать инфернальная «ночь искушений».

Портал «Фонтанка» отмечает, что после срыва мероприятия полиция не оформила на его участников ни одного протокола. Оснований для прекращения вечеринки в полиции не назвали.

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      Марк Леонов
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