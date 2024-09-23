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08:34, 23 сентября 2024Забота о себе

Раскрыты причины неожиданного уменьшения пениса

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

При атрофии пенис становится меньше в длину и в объеме. Причины этого состояния раскрыл фармаколог Аббас Канани изданию The Sun.

Эксперт рассказал, что неожиданное уменьшение размера пениса встречается довольно редко. Чаще всего это состояние развивается из-за возрастных изменений. Однако, по словам Канани, проблема может иметь и медицинские предпосылки: изменение гормонального фона, в частности, нехватка тестостерона, ожирение и наличие хронических заболеваний.

Специалист пояснил: к примеру, при диабете повреждаются сосуды, из-за чего ухудшается приток крови к половому члену. «Ткани лишаются кислорода и питательных веществ, что приводит к их усыханию», — предупредил он. Также проблема может возникнуть у курильщиков или при хронических сердечно-сосудистых заболеваниях, добавил Канани.

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Эксперт указал, что атрофия иногда развивается на фоне болезни Пейрони. Еще одна причина, добавил он, — это прием некоторых лекарственных препаратов, таких как антидепрессанты, лекарства от облысения и высокого артериального давления.

В заключение Канани подчеркнул, что атрофия полового члена чаще всего обратима. Он посоветовал сразу обратиться к врачу при появлении симптомов, которые включают уменьшение объема, длины пениса, потерю эластичности его тканей и слабую эрекцию.

Ранее мужчинам посоветовали чаще заниматься сексом ради профилактики простатита. Также, по словам терапевта Лидии Чумаченко, сохранить здоровье простаты помогают активные виды спорта.

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      Алиса Дмитриева
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