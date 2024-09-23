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14:40, 23 сентября 2024Силовые структуры

Россияне пойдут под суд за пентаграмму со свиной головой на двери военкора

СК: москвичи пойдут под суд за пентаграмму на двери квартиры военкора Трушнина

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые нарисовали пентаграмму со свиной головой на двери квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

По делу арестованы двое москвичей: 28-летний Владислав Ремнев и 25-летняя Светлана Агибалова. Им вменяются статьи 214 («Вандализм») и 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ.

В октябре 2023 года соучастники ради устрашения нанесли изображения пентаграммы со свиной головой на входную дверь квартиры и стены подъезда, а также расставили восковые свечи по месту жительства Трушнина. Аналогичные преступления были совершены в отношении и других корреспондентов, которые освещают ход специальной военной операции. Отчет о выполнении заданий обвиняемые отправили заказчикам, за что получили 5000 рублей.

О том, что на двери квартиры Трушнина нарисовали пентаграмму со свиной головой, сообщалось 18 октября 2023 года.

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