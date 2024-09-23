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10:10, 23 сентября 2024Спорт

Российского футболиста заподозрили в игромании

Юрист Смирнов заподозрил у полузащитника Глушенкова проблемы с азартными играми

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Спортивный юрист Антон Смирнов заподозрил у полузащитника петербургского «Зенита» и сборной России Максима Глушенкова проблемы с азартными играми. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале «Честность — не порок».

«Говорят, что Глушенков очень сильно страдает лудоманией (игровая зависимость — прим. «Ленты.ру»). Свечку не держал, утверждать ничего не хочу, но говорят, что страдает так, что делает неимоверные вещи», — заявил Смирнов. Он призвал футболиста быть аккуратнее, так как это может привести к страшным последствиям.

Ранее Глушенков заявил, что бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму. Так хавбек прокомментировал пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.

25-летний Глушенков сломал правую руку 18 августа во время матча пятого тура чемпионата против «Химкок» (1:1). Позднее ему провели операцию и вставили металлическую спицу в кость.

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