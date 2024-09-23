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21:21, 23 сентября 2024Из жизни

Создатели затонувшей яхты «британского Билла Гейтса» потребовали деньги у его вдовы

Создатели затонувшей яхты миллиардера Майка Линча подали в суд на его вдову

Фото: Reuters

Создатели затонувшей яхты Bayesian потребовали деньги у вдовы ее владельца — миллиардера Майка Линча, которого нередко называли «британским Биллом Гейтсом». Об этом сообщает газета The Times.

Итальянская компания The Italian Sea Group (TISG) подала в суд на капитана Bayesian, двух членов команды, их нанимателя, а также фирма Revtom — юридическое лицо, на которое оформлена яхта. Revtom принадлежит вдове Линча, которую спасли после крушения.

Согласно иску, из-за их действий пострадала репутация и упали доходы TISG. Компания оценила причиненный ущерб в 186 миллионов фунтов стерлингов (23 миллиарда рублей).

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Основатель TISG Джованни Костантино с самого начала винил в крушении команду и пассажиров Bayesian. Он продолжал называть яхту «непотопляемой» даже после того, как она пошла ко дну. «Все, что было сделано, свидетельствует об очень большом количестве ошибок, — заявил он. — Людям не следовало быть в каютах, судно не должно было стоять на якоре».

Яхта Bayesian затонула в ночь на 19 августа. Когда шторм утих, удалось спасти 15 человек, судового кока нашли без признаков жизни, а тела еще шести человек водолазы подняли со дна лишь спустя несколько дней. В числе шести человек, которые не успели выбраться с тонущей яхты, оказались ее владелец, миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь, адвокат Крис Морвилло с женой и банкир Джонатан Блумер с женой.

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      Олег Парамонов
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