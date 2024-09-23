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18:42, 23 сентября 2024Спорт

Тренер назвала главные ошибки при качании пресса

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Акулина Бахтурина назвала главные ошибки при качании пресса. Ее слова приводят «Известия».

Бахтурина заявила, что при диастазе — расхождении прямой мышцы живота — любые стандартные упражнения будут только увеличивать живот. По ее мнению, если диагностировано это заболевание, то необходимо подбирать специальные упражнения, которые будут исключать нагрузку на прямую мышцу живота, но при этом укреплять другие мышцы пресса.

Следующей ошибкой тренер назвала неверную технику выполнения упражнений. Последней ошибкой стало отсутствие комплексного подхода. Она подчеркнула, что для избавления от живота, необходимо не только сделать мышцы рельефнее и сильнее, но и избавиться от лишнего процента жировой ткани.

Ранее журналисты Men Today назвали способ получить идеальный пресс с помощью бутылки. Для начала рекомендовано подтягивать ноги к груди. Следующим упражнением станут «шаги» через бутылку, а последним — широкие махи через бутылку.

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      Анастасия Борисова
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