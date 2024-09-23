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14:09, 23 сентября 2024Мир

В Кремле высказались о словах Макрона о «переосмыслении» связей с Россией

Песков ответил на слова Макрона о необходимости «переосмыслить» связи с Россией

Фото: Steph Chambers / Getty Images

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости «переосмыслить» связи с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что французский лидер призвал задуматься о «мире в Европе завтрашнего дня» при участии всех заинтересованных сторон. Он также подчеркнул, что Европа «не ограничивается Евросоюзом и НАТО».

Песков, в свою очередь, отметил, что формирование новой системы международных отношений потребует очень много усилий от Москвы и будет касаться интересов нацбезопасности России. «Конечно, это будет предметом особой озабоченности для нас — с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее», — сказал он.

Ранее представитель Кремля заявил, что напряженность на Ближнем Востоке также является предмет крайней озабоченности России. По его словам, ситуация в ближневосточном регионе деградирует каждый день.

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      Виктория Кондратьева
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