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19:03, 23 сентября 2024Наука и техника

В России представили беспилотный вертолет «Альфа-Е»

«Калашников» представил беспилотный вертолет «Альфа-Е» с грузовым кейсом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Компания «Тихие крылья» (входит в концерн «Калашников») представила беспилотный вертолет «Альфа-Е» с кейсом для перевозки грузов на Всероссийском фестивале беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Об этом сообщили в концерне.

Компактный дрон помещается в легковой автомобиль, а его сборку может выполнить один человек за 15 минут. Для управления аппаратом используется мобильная наземная станция с дальностью до 120 километров. Максимальная длительность полета «Альфа-Е» составляет 1 час 45 минут, а высота — три тысячи метров.

Грузовой кейс — это штатная целевая нагрузка беспилотника. Он защищает грузы весом до семи килограммов от пыли и влаги. Аппарат можно использовать для экстренной доставки медицинских препаратов и товаров первой необходимости в труднодоступные районы. Помимо кейса, вертолет несет камеры видимого диапазона с 30-кратным оптическим увеличением, ИК-камеру, лазерный сканер с точностью съемки до пяти сантиметров и аэромагнитометр.

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      Даниил Иринин
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