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13:25, 23 сентября 2024Россия

В Совфеде предупредили о последствиях поставок вооружения Украине

Сенатор Джабаров: каждая поставляющая вооружения ВСУ страна ЕС ответит за себя
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Каждая из стран Евросоюза (ЕС), поставляющая вооружение Киеву, ответит за себя. О последствиях поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) предупредил сенатор Владимир Джабаров, его слова приводит РИА Новости.

По словам Джабарова, «консолидированной» ответственности в этом вопросе быть не может. «Каждый ответит за себя», — заявил член Совфеда.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию с призывом «немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России».

При этом министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что ни один вид вооружений Запада не станет панацеей для Украины, которая помогла бы ей одержать победу в конфликте с Россией.

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      Марк Леонов
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