Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:46, 23 сентября 2024Наука и техника

В США испытают новую ракету морского базирования

Компания Lockheed Martin испытает ракету JAGM морского базирования в 2025 году

Изображение: Lockheed Martin

Американская компания Lockheed Martin планирует испытать морскую версию новой ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) в 2025 году. Об этом пишет Breaking Defense.

Отмечается, что на прошлой неделе компания представила модель катера с установками для пуска JAGM на выставке в Австралии. Судно, напоминающее патрульный катер Mk IV, получило четыре пусковые установки JAGM Quad Launcher (JQL), которые вмещают по четыре ракеты. JQL позволяет запускать ракеты с надводных кораблей и боевых машин.

Источник издания сообщил, что JAGM корабельного базирования предназначены для борьбы с морскими дронами и беспилотными летательными аппаратами. Ракета построена на базе двигательной установки и боевой части ракеты AGM-114R Hellfire, которые дополнили многорежимными системами наведения. Дальность JAGM — 8 километров.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

Ранее в сентябре американская оборонная компания Anduril представила крылатые ракеты Barracuda, которые отличаются простотой производства и относительной дешевизной. Barracuda-100 с дальностью полета около 150 километров несет боевую часть весом 15 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В Красноярском крае после отравления пельменями умер четвертый ребенок в семье. Его родители пришли в сознание

      Таксист вместе со знакомыми вымогал деньги у трех студентов и попался

      Россия стала покупать больше пива в одной азиатской стране

      Украина за ночь выпустила беспилотники по двум регионам России

      В США раскритиковали мирный план Зеленского

      Россияне бросились скупать устаревшие iPhone после анонса новой модели

      Сексолог объяснила любовь к грязным словечкам в постели

      Белгородский губернатор уточнил число пострадавших при обстреле ВСУ

      Россияне изменили отношение к страхованию родственников

      В Аргентине оценили отношения с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше