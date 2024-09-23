В США испытают новую ракету морского базирования

Компания Lockheed Martin испытает ракету JAGM морского базирования в 2025 году

Американская компания Lockheed Martin планирует испытать морскую версию новой ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) в 2025 году. Об этом пишет Breaking Defense.

Отмечается, что на прошлой неделе компания представила модель катера с установками для пуска JAGM на выставке в Австралии. Судно, напоминающее патрульный катер Mk IV, получило четыре пусковые установки JAGM Quad Launcher (JQL), которые вмещают по четыре ракеты. JQL позволяет запускать ракеты с надводных кораблей и боевых машин.

Источник издания сообщил, что JAGM корабельного базирования предназначены для борьбы с морскими дронами и беспилотными летательными аппаратами. Ракета построена на базе двигательной установки и боевой части ракеты AGM-114R Hellfire, которые дополнили многорежимными системами наведения. Дальность JAGM — 8 километров.

Ранее в сентябре американская оборонная компания Anduril представила крылатые ракеты Barracuda, которые отличаются простотой производства и относительной дешевизной. Barracuda-100 с дальностью полета около 150 километров несет боевую часть весом 15 килограммов.