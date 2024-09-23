В Татарстане объяснили информацию о сносе футбольного стадиона ради школы Загитовой

В Татарстане заявили, что школу Загитовой планировали строить на месте стадиона

В Министерстве спорта Татарстана объяснили информацию о сносе футбольного стадиона «Водник» в Казани ради школы фигурного катания Алины Загитовой. Об этом сообщает РИА Новости.

В Татарстане заявили, что школу планировали строить на Портовой улице с самого начала, так как стадион находится в заброшенном состоянии. «Там ничего нет, только поле с травой, никаких сооружений нет», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что ради школы Загитовой в Казани снесут стадион «Водник». Отмечалось, что площадь выделенного под строительство участка составляет 15 290 квадратных метров.

До этого министр спорта республики Владимир Леонов рассказал о поиске инвестора для школы фигурного катания Загитовой. Он пообещал завершить эту работу до конца года. Чиновник оценил строительство школы в сотни миллионов рублей.

В феврале 2024 года Леонов сообщил, что 22-летняя Загитова станет генеральным менеджером собственной спортивной школы в Казани. Он уточнял, что бывшая фигуристка займется подбором тренеров, а также будет курировать работу и ставить задачи.