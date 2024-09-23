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17:04, 23 сентября 2024Бывший СССР

Захарова предложила наградить Зеленского за «развод»

Захарова: Зеленского нужно наградить за развод, а не за развитие человечества

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского нужно наградить за «развод», а не за развитие человечества. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала получение Зеленским награды от Американской академии достижений «за развитие человечества». По мнению дипломата, на полученной политиком золотой тарелке находится жизни украинцев.

«Может, [наградить его] за развод человечества?» — высказалась пресс-секретарь МИД.

Ранее Захарова заявила о непонимании Западом угрозы применения оружия против АЭС. По ее словам, речь идет не о «красных линиях», а о понимании того, что «у радиации нет границ».

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