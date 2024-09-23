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00:31, 23 сентября 2024Из жизни

Занимавшейся сексом со школьником в машине учительнице запретили преподавать

В Шотландии запретили преподавать учительнице, совратившей 15-летнего подростка

Фото: Freepik

В Шотландии учительнице запретили преподавать за то, что она занималась сексом с 15-летним подростком. Об этом сообщает Daily Record.

33-летняя Шивон Маклин познакомилась со школьником, когда готовила к поступлению в университет его родственника. После они стали активно общаться в социальных сетях. В сентябре 2022 года учительница совратила подростка в общежитии вуза, а позже занялась с ним сексом в машине.

О неподобающих отношениях школьника и учительницы догадалась его мать. Она услышала, как во время одного из телефонных разговоров он попрощался с неизвестным собеседником фразой: «Я тебя люблю». Женщина проверила телефон сына и нашла там откровенную переписку с Маклин.

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В суде преподавательница признала вину. Благодаря этому ей удалось избежать тюрьмы. Маклин приговорили к условному заключению и на десять лет внесли в список лиц, совершивших половые преступления. Также женщину лишили преподавательской лицензии.

Ранее сообщалось, что в Австралии начался суд над учительницей из города Канберра, которая совратила 15-летнего подростка. Из судебных документов также следует, что она давала мальчику марихуану, присылала ему свои фотографии в обнаженном виде, делала подарки и часто подвозила его на своем автомобиле.

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      Юлия Юткина
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