Занимавшейся сексом со школьником в машине учительнице запретили преподавать

В Шотландии запретили преподавать учительнице, совратившей 15-летнего подростка

В Шотландии учительнице запретили преподавать за то, что она занималась сексом с 15-летним подростком. Об этом сообщает Daily Record.

33-летняя Шивон Маклин познакомилась со школьником, когда готовила к поступлению в университет его родственника. После они стали активно общаться в социальных сетях. В сентябре 2022 года учительница совратила подростка в общежитии вуза, а позже занялась с ним сексом в машине.

О неподобающих отношениях школьника и учительницы догадалась его мать. Она услышала, как во время одного из телефонных разговоров он попрощался с неизвестным собеседником фразой: «Я тебя люблю». Женщина проверила телефон сына и нашла там откровенную переписку с Маклин.

В суде преподавательница признала вину. Благодаря этому ей удалось избежать тюрьмы. Маклин приговорили к условному заключению и на десять лет внесли в список лиц, совершивших половые преступления. Также женщину лишили преподавательской лицензии.

Ранее сообщалось, что в Австралии начался суд над учительницей из города Канберра, которая совратила 15-летнего подростка. Из судебных документов также следует, что она давала мальчику марихуану, присылала ему свои фотографии в обнаженном виде, делала подарки и часто подвозила его на своем автомобиле.