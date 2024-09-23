Зеленский встретился с Шольцем в Нью-Йорке

«РБК-Украина»: Зеленский встретился с канцлером Германии Шольцем в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке. Об этом сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

Подробности встречи не уточняются.

Украинский президент отправился в турне по США 23 сентября. В рамках поездки запланированы встречи с западными политиками, лидерами стран Глобального Юга и руководителями международных организаций, которым Зеленский намерен показать украинский план мира.

Ранее на Украине назвали буффонадой поездку Зеленского в США. По словам экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина, украинский лидер хочет просто отвлечь внимание граждан от провалов армии в Донбассе.