Экс-советник Пентагона Макгрегор: США следует сосредоточиться на Ближнем Востоке

Соединенным Штатам необходимо сосредоточить свое внимание и ресурсы на военной операции в Ливане и войне на Ближнем Востоке, а не на украинском конфликте. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном.

«Я считаю, что конфликт на Ближнем Востоке сейчас представляет для нас гораздо большую опасность, чем то, что происходит на Украине», — выразил мнение эксперт.

Американским властям нужно задуматься о том, «как избежать массивного столкновения на Ближнем Востоке, которое все больше кажется неизбежным», добавил Макгрегор. По мнению экс-советника Пентагона, на фоне назревающей угрозы на Ближнем Востоке Запад может окончательно потерять интерес к военной поддержке Украины, тем самым приблизив окончание конфликта.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и войну в секторе Газа, желают поставить Украину во главу угла всех обсуждений в ООН.

Несколькими днями ранее глава США Джо Байден заявил, что Штаты будут делать все возможное, чтобы предотвратить перерастание конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну.