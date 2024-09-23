Полянский: Запад хочет поставить Украину во главу угла, несмотря на войну в Газе

Западные страны, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и войну в секторе Газа, желают поставить Украину во главу угла всех обсуждений в ООН. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН. Он выступит на саммите будущего в штаб-квартире ООН, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, а также выступит на дебатах в Генеральной ассамблее (ГА).

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что участникам ГА ООН следует отвергнуть просьбы Зеленского, так как они могут привести к эскалации конфликта. Аналогичное обращение политик адресовал кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.