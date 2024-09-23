Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:14, 23 сентября 2024Мир

В России заявили о желании Запада поставить Украину «во главу угла»

Полянский: Запад хочет поставить Украину во главу угла, несмотря на войну в Газе

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Западные страны, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и войну в секторе Газа, желают поставить Украину во главу угла всех обсуждений в ООН. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН. Он выступит на саммите будущего в штаб-квартире ООН, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, а также выступит на дебатах в Генеральной ассамблее (ГА).

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что участникам ГА ООН следует отвергнуть просьбы Зеленского, так как они могут привести к эскалации конфликта. Аналогичное обращение политик адресовал кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      «Меня не заботят исторические успехи». Зеленский порассуждал о смысле вторжения ВСУ в Курскую область

      В России заявили о желании Запада поставить Украину «во главу угла»

      Суд арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны Иванова

      Алаудинов высказался о влиянии визита Зеленского в США на ситуацию под Курском

      Кейт Миддлтон впервые заметили на публике после окончания курса химиотерапии

      «Мэри Поппинс» попыталась отрезать пенис бойфренду за отказ в сексе

      Женщине с необычными секс-пристрастиями подсказали способ наладить отношения с мужем

      На Урале подростки избили на камеру воспитанников реабилитационного центра

      Запад сократил финансовую помощь Украине в два раза

      Зеленский сообщил о подготовке плана для переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше