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05:03, 24 сентября 2024Забота о себе

Доктор раскрыл влияние соевых продуктов на эрекцию

Фото: KamranAydinov / freepik

Образ жизни в целом и питание в частности влияют на мужское сексуальное здоровье, рассказал доктор медицинских наук, руководитель урологической клиники «Европейский Медицинский Центр», эксперт сообщества UmetEXPERTS Николай Григорьев. Самые вредные для мужчин продукты он назвал «Ленте.ру».

Здоровье сосудов — одно из главных условий для хорошей эрекции, рассказал врач. Существуют продукты, которые вредят их здоровью и, следовательно, ухудшают эректильную функцию. В частности, тем, кто хочет чувствовать себя уверенно в постели, Григорьев посоветовал в первую очередь исключить из рациона продукты из сои и алкоголь.

Регулярное употребление соевых продуктов подавляет синтез тестостерона на 19 процентов всего за месяц. Алкоголь также вредит выработке мужских гормонов и негативно сказывается на кровообращении, без которого невозможно наступление устойчивой эрекции. К тому же спиртные напитки могут стать причиной потери либидо и преждевременной эякуляции

Николай Григорьевдоктор медицинских наук, профессор, врач-уролог

Врач обратил внимание, что одним из самых вредных видов алкоголя для мужчин является пиво. Входящий в его состав хмель содержит фитоэстрогены, из-за которых у мужчин начинают расти животы и откладывается жир в области талии и бедер.

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Вредят либидо и эрекции чипсы и другие снеки, так как они повышают риск развития рака кишечника и сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил Григорьев. Также он посоветовал мужчинам сократить потребление переработанного мяса — колбас, полуфабрикатов. «Эти продукты содержат много насыщенных жиров. Из-за них происходит увеличение уровня холестерина в крови, который, в свою очередь, провоцирует образование атеросклеротических бляшек в сосудах, нарушающих циркуляцию крови», — объяснил уролог.

Наконец, по словам эксперта, для поддержания либидо не следует увлекаться мятным чаем. Его регулярное употребление подавляет выработку мужских гормонов и эрекцию, так как мята, наряду с хмелем и соей, содержит фитоэстрогены.

Ранее врач-терапевт Филиппа Кей развеяла несколько мифов о размере пениса. Она утверждает, что мнение, что размер обуви соответствует длине полового члена, не соответствует действительности.

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      Наталья Обрядина
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